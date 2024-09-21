Yalı Çapkını'ndan bölüm başına 1 milyon TL kazanıyor! Afra Saraçoğlu'ndan dev bir anlaşma daha! Alacağı ücret dudak uçuklattı

MYNET-Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ikinci sezona oldukça iddialı başladı.

BÖLÜM BAŞI 1 MİLYON...

Dizinin başrollerinin bölüm başı aldıkları ücretler de kısa sürede ortaya çıktı. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in projeden bölüm başına 1 milyon TL aldıkları iddia edildi.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu dizi dışında yaptığı reklam anlaşmalarıyla da gündeme geldi.

Firmaların reklam filmlerinde oynatmak için peşinden koştuğu Saraçoğlu'nun dev bir anlaşmaya daha imza atacağı ortaya çıktı.

İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Saraçoğlu'nun bu reklam çekiminden istediği rakam ise tam tamına 500 bin dolar.