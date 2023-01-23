Yalı Çapkını'ndan üzen haber! 'Ünlü isim diziyi bitirmek istiyor'

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Kulislerde dolaşan bir iddia, sevilen dizinin final bölümünün çok yakın olduğunu işaret etti.

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Budayıcıoğlu'nun diziyi bitirmek istediği yönündeki iddialar, magazin aleminde büyük ses getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir'in, canlandırdığı Ferit karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına tepki gösterdiği ve senaristlerle gerginlik yaşadığı konuşulmuştu.

Öte Yandan Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın ısrarla Ferit'in hayatında olması da seyirciyi kızdıran başka bir detay.

Afra Saraçoğlu'nun da geri planda kalmaktan hoşnut olmadığı ve havalimanındaki öpüşme sahnesini sırf bu nedenle istediği öne sürülmüştü.



