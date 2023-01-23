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Yalı Çapkını'ndan üzen haber! 'Ünlü isim diziyi bitirmek istiyor'

23.01.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı ilk günden beri reytingleri kasıp kavuran Yalı Çapkını dizisi hakkında izleyiciyi üzen bir iddia ortaya atıldı. Son zamanlarda senaryosuyla alakalı sorunlar yaşandığı konuşulan Yalı Çapkını'nın final olması için Gülseren Budayıcıoğlu'nun harekete geçtiği öne sürüldü.

Yalı Çapkını'ndan üzen haber! 'Ünlü isim diziyi bitirmek istiyor'

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Kulislerde dolaşan bir iddia, sevilen dizinin final bölümünün çok yakın olduğunu işaret etti.

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Budayıcıoğlu'nun diziyi bitirmek istediği yönündeki iddialar, magazin aleminde büyük ses getirdi.

Yalı Çapkını'ndan üzen haber! 'Ünlü isim diziyi bitirmek istiyor'

Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir'in, canlandırdığı Ferit karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına tepki gösterdiği ve senaristlerle gerginlik yaşadığı konuşulmuştu.

Yalı Çapkını'ndan üzen haber! 'Ünlü isim diziyi bitirmek istiyor'

Öte Yandan Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın ısrarla Ferit'in hayatında olması da seyirciyi kızdıran başka bir detay.

Yalı Çapkını'ndan üzen haber! 'Ünlü isim diziyi bitirmek istiyor'

Afra Saraçoğlu'nun da geri planda kalmaktan hoşnut olmadığı ve havalimanındaki öpüşme sahnesini sırf bu nedenle istediği öne sürülmüştü.

Yalı Çapkını'ndan üzen haber! 'Ünlü isim diziyi bitirmek istiyor'


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