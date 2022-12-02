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  4. Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

02.12.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık çıktı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Asuman' karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde yapan yıldız, müzik ve sahne sanatları alanında kendisini geliştirdi.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi tanıdık çıktı! 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

2011 yılında rol aldığı Nuri dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan güzel oyuncu, sonrasında Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Erkenci Kuş gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi tanıdık çıktı! 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde fırtınalar estiren Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık çıktı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi tanıdık çıktı! 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Öznur Serçeler, 2015 yılında fotoğrafçı ve kurgucu Yiğit Güven ile dünyaevine girdi.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi tanıdık çıktı! 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Global bir dergide görev yapan Yiğit Güven bugüne kadar Hazal Filiz Küçükköse, Leyla Lydia Tuğutlu, İlayda Akdoğan gibi pek çok ünlü ismin fotoğraf çekimini gerçekleştirdi.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi tanıdık çıktı! 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Sosyal medyada aktif olan Yiğit Güven, eşi Öznur Serçeler ile aşk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi tanıdık çıktı! 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi tanıdık çıktı! 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...


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