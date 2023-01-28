Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Şoke eden final sahnesi

Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizide Ferit karakterine Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde dizi gündemine dair haberler paylaşan bir Twitter hesabı, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddiasını gündeme getirmişti.

Yalı Çapkını’nın 19. bölümünün final sahnesine Ferit ve Kazım’ın kavga sahnesi damga vurdu. Pelin’in arkadaşı Serter’in adamları Ferit ve Kazım ile kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında Kazım’a doğrultulan silahın önüne Ferit atladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan bölümün ardından yorumda bulundular. İşte o yorumlar:

Seyran dahil herkes Ferit'in yaptıklarını unutsun diye vurulma sahnesi yazmaları şaka mı bu adam ne zaman yaptıklarının bedelini gerçekten ödeyecek.

Ne yani Ferit vuruldu mu şimdi?

Hayat Kazım papanın kızının kocasının metresinin sevgilisinin dayısının adamları tarafından vurulması kadar saçma

Gidecek çıkacak dedikçe 20 bölüm olacak hala dizide. Ben böyle rezillik görememiştim izlememiştim.

