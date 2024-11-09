Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Yine çok beğenildi

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu her adımıyla olay oluyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda imaj tazeleyen ve saçlarını kestiren Saraçoğlu bir kez daha imaj değişikliğine gitti. Kısa saçlarına pek alışamayan ünlü isim uzun ve sarı saçlarına geri döndü.

YİNE ÇOK BEĞENİLDİ

Afra Saraçoğlu yeni görüntüsünü 'Sarışın dönemi geri döndü' notu ile takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yeni imajı yine takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Saraçoğlu'na; 'yine çok güzelsin', 'harika olmuş', 'özüne dönmüşsün', 'bu halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.