Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyelik bir story için aldığı ücret...

Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın ikinci sezon çekimleri başladı.

Kısa bir süre sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yalı Çapkını” dizisinin setinden ilk kare geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in setten karesi herkesi heyecanlandırdı.

bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurmuştu. Yeni sezonda Seyran ve Ferit'in arasında yaşanacaklar merak ediliyor.

Öte yandan dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in dizi sezon finalindeyken birlikte çıktıkları tatil gündem olmuştu. Saraçoğlu ve Demir denizin ortasında dudak dudağa görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından ünlü çiftin ayrıldığı ve yeniden barıştığı konuşulmuştu.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm yaz boyunca gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin Instragram reklamlarından kazandığı ücreti paylaştı.

Dergilerin, reklamların, televizyonların ve talkshowların en çok aranılan yüzü Afra Saraçoğlu paylaşım başına 250 bin TL kazanıyormuş. Güzel oyuncunun sosyal medyada 8,2 milyon takipçisi var.



