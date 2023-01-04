Yalı Çapkını’nın İfakat’ının eski rolü çok şaşırttı! Efsane dizide de rol almış

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülçin Santırcıoğlu İfakat karakterine hayat veriyor. Orhan ile yaşadığı yasak aşk sahneleri ile sık sık çok konuşulan İfakat’a hayat veren Santırcıoğlu daha önce Elveda Rumeli dizisinde de rol almış.

Gülçin Santırcıoğlu Elveda Rumeli dizisinde Sütçü Ramiz'in 'Beyaz kızı' Hatice'yi canlandırıyordu.

Yayınlandığı döneme damga vuran Elveda Rumeli oyuncuları arasında Erdal Özyağcılar, Eran Saban, Tolgahan Sayışman, Filiz Ahmet gibi isimler de yer alıyordu.



Güzel oyuncunun rol aldığı diziler arasında Kara Ekmek, Osmanlı Tokadı, Gülpare, Bir Çocuk Sevdim, Nefes Nefese ve Diriliş Ertuğrul da bulunuyor.



1977 yılında dünyaya gelen Santırcıoğlu İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim almıştır.

Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yapmıştır. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanmıştır.



