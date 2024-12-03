Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları sır gibi sakladığı eşiyle görüntülendi! Sosyal medyada yorum yağdı! "Ne şanslı adamsın"

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter, Ekin Akçay, Çağrı Çam ve Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide hayat verdiği Kazım Ağa karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Diren Polatoğulları dizideki sempatik tavırları ve şivesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiğimiz Polatoğulları şimdi de eşiyle gündeme geldi. Polatoğulları, sır gibi sakladığı eşiyle görüntülendi.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun eşi Sena Polatoğulları duru güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Diren Polatoğulları ve eşine sosyal medya; 'ne şanslı adamsın', 'çok güzelmiş', 'eşi çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

Diren Polatoğulları, 12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Tuncelili'dir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirdi ve oyunculuğa 2009 yılında başladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol aldı.