MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Kazım'ı bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi dizisinde…

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi dizisinde…

02.01.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor. Dizinin öne çıkan karakterlerinden biri olan Kazım’a Diren Polatoğulları hayat veriyor. Ünlü ismin Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi dizisinde…

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırıyor. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını’nda Kazım karakterine hayat veren Diren Polatoğulları daha önce birçok ünlü yapımda rol almış.

yalı-çapkını-kazım

1980 doğumlu olan Polatoğulları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ferman karakterine hayat vermiş.

kurtlar-vadisi-ferman

“Bilesin” repliği ile hafızalara kazınan Diren Polatoğulları’nın rol aldığı diziler arasında Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Kuruluş Osman, Karadayı da bulunuyor.

kk

İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu aslen Diyarbakırlıdır. Diren Polatoğulları’nın oynadığı filmler arasında ise Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Kurtuluş Son Durak, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf, Karanlık Şehir Hikayeleri yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının ölümünü haber veremedilerKızının ölümünü haber veremediler
"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!
Bu sefer İbo Show'da kapalı giyinmedi! Çağlayan bakın neden sitem etti: Ayıp yahuBu sefer İbo Show'da kapalı giyinmedi! Çağlayan bakın neden sitem etti: Ayıp yahu
Anahtar Kelimeler:
diren polatoğulları yalı çapkını Oyuncu 1 dolar 1 dolar ne kadar altın ve döviz altın ve döviz kurları piyasalarda son durum ünlü oyuncu 1 dolar ne karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."

Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.