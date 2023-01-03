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Yalı Çapkını’nın Kazım’ının eski halini görenler çok şaşırdı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin…

03.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor. Dizinin öne çıkan karakterlerinden biri olan Kazım’a Diren Polatoğulları hayat veriyor. Ünlü ismin Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını’nın Kazım’ının eski halini görenler çok şaşırdı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin…

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırıyor. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını’nda Kazım karakterine hayat veren Diren Polatoğulları daha önce birçok ünlü yapımda rol almış.

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1980 doğumlu olan Polatoğulları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ferman karakterine hayat vermiş.

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“Bilesin” repliği ile hafızalara kazınan Diren Polatoğulları’nın rol aldığı diziler arasında Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Kuruluş Osman, Karadayı da bulunuyor.

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İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu aslen Diyarbakırlıdır. Diren Polatoğulları’nın oynadığı filmler arasında ise Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Kurtuluş Son Durak, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf, Karanlık Şehir Hikayeleri yer alıyor.

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