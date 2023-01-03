Yalı Çapkını’nın Kazım’ının eski halini görenler çok şaşırdı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin…

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırıyor. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını’nda Kazım karakterine hayat veren Diren Polatoğulları daha önce birçok ünlü yapımda rol almış.

1980 doğumlu olan Polatoğulları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ferman karakterine hayat vermiş.

“Bilesin” repliği ile hafızalara kazınan Diren Polatoğulları’nın rol aldığı diziler arasında Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Kuruluş Osman, Karadayı da bulunuyor.

İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu aslen Diyarbakırlıdır. Diren Polatoğulları’nın oynadığı filmler arasında ise Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Kurtuluş Son Durak, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf, Karanlık Şehir Hikayeleri yer alıyor.



