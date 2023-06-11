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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ 'yaz geldi' dedi! Tarzına yorum yağdı: "Olmuş mu o yelek şimdi?"

11.06.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle ekranda olan ve büyük beğeni toplayan Emre Altuğ dizi sezon finali yapınca konserleri için harekete geçti. Yakışıklılığıyla yıllara meydan okuyan Emre Altuğ'un tarzı ise sosyal medyanın diline düştü.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ 'yaz geldi' dedi! Tarzına yorum yağdı: "Olmuş mu o yelek şimdi?"

Son dönemde hem oyuncu hem de şarkıcı kimliğiyle dikkat çeken Emre Altuğ son dönemin en iddialı dizisi Yalı Çapkını'ndan Orhan karakteri rol alıyor.

"Yalı Çapkının'da oynadığın Orhan karakteri karşına gelse ona neler söylemek isterdin?" sorusuna "Allah yarattı demem, hakikaten bir tane çarpmak isterdim yani..." diyerek hayranlarının beğeni toplayan Emre Altuğ sezon finali sonrası paylaşımıyla dikkat çekti.

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2008 yılında evlendiği ve 2015 yılında boşandığı Çağla Şıkel'den ayrılan Emre Altuğ son olarak sahne müjdesi verdi.

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"Ve yaz geldi bugünden sonra Eylül’e kadar sadece konserlerde buluşmak üzere" diyen oyuncu ve şarkıcının tarzı ise sosyal medyanın diline düştü.

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Emre Altuğ'un yelek pantolon tarzını görenler "Olmuş mu o yelek şimdi?", "Ya abim zaten yakışıklısın bu ne hal?", "Olmamış abi olmamış", "Taş gibisin" yorumları yaptı.


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