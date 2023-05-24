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  4. Yalı Çapkını'nın Pelin'i bikinili poz verdi! "Yıldız gibi parlıyorsun"

Yalı Çapkını'nın Pelin'i bikinili poz verdi! "Yıldız gibi parlıyorsun"

24.05.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında yer alan Buçe Buse Kahraman dizide Pelin karakterini canlandırıyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Buçe Buse Kahraman bikini üstünü giyip poz verdi. Ünlü ismin tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yalı Çapkını'nın Pelin'i bikinili poz verdi! "Yıldız gibi parlıyorsun"

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları yayınlanıyor. Reyting rekorları kıran dizide Ferit’in eski sevgilisi Pelin’e Buçe Buse Kahraman hayat veriyor. Tatile giden Kahraman bikini üstünü giydiği pozlarını peş peşe paylaştı.

pelin

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim pozlarına "paça boyu alalım" notunu düştü.

yalı-çapkını-pelin-bikinili-poz

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın pozlarına takipçileri "Yıldız gibi parlıyorsun", "Kuğu gibi", "Seni çok seviyorum", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

buçe-buse-kahraman-bikinili-poz

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Kahraman, 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.

yalı-çapkını-pelin-dekolteli-poz

Ünlü isim daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

yalı-çapkını-bikinili-pozuyla-nefes-kesti

Instagram paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'ın 793 bin takipçisi var.

yalı-çapkını-pelin

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