Yalı Çapkını'nın Pelin'i bikinili poz verdi! "Yıldız gibi parlıyorsun"

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları yayınlanıyor. Reyting rekorları kıran dizide Ferit’in eski sevgilisi Pelin’e Buçe Buse Kahraman hayat veriyor. Tatile giden Kahraman bikini üstünü giydiği pozlarını peş peşe paylaştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim pozlarına "paça boyu alalım" notunu düştü.

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın pozlarına takipçileri "Yıldız gibi parlıyorsun", "Kuğu gibi", "Seni çok seviyorum", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Kahraman, 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.

Ünlü isim daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Instagram paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'ın 793 bin takipçisi var.



