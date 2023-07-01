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Yalı Çapkını’nın Pelin’i sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla dikkat çekti

01.07.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman sık sık iddialı pozlarıyla nefes kesiyor. Tatile giden ünlü isim bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla dikkat çekti

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman bikinili tarzıyla ilgi odağı oldu.

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Sevilen isim pozlarına "Öyle bir yazdı ki sanki gökyüzünde oturuyorduk" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.

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Kahraman'ın pozlarını beğenenler arasında Melisa Aslı Pamuk ve Nilsu Berfin Aktaş'ta yer aldı.

yalı-çapkını-pelin-bikinili-pozuyla-mest-etti

1996 doğumlu olan güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri "Ben de gökyüzü neden böyle ışıl ışıl diyorum", "Yine çok güzelsin", "Hayran kalmamak mümkün değil", "Her fotoda 32 diş, çok güzel" yorumlarında bulundu.

yalı-çapkını-pelin-bikinili-poz-verdi

Instagram'da 900 bini aşkın takipçisi bulunan Buçe Buse Kahraman, daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan ünlü isim 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.

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