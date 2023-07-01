Yalı Çapkını’nın Pelin’i sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla dikkat çekti

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman bikinili tarzıyla ilgi odağı oldu.

Sevilen isim pozlarına "Öyle bir yazdı ki sanki gökyüzünde oturuyorduk" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.

Kahraman'ın pozlarını beğenenler arasında Melisa Aslı Pamuk ve Nilsu Berfin Aktaş'ta yer aldı.

1996 doğumlu olan güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri "Ben de gökyüzü neden böyle ışıl ışıl diyorum", "Yine çok güzelsin", "Hayran kalmamak mümkün değil", "Her fotoda 32 diş, çok güzel" yorumlarında bulundu.

Instagram'da 900 bini aşkın takipçisi bulunan Buçe Buse Kahraman, daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan ünlü isim 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.



