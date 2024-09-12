Yalı Çapkını'nın senaryosu onlar yüzünden değişti dendi... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir biten aşkları hakkında konuşmadı ama Emre Altuğ sette yaşananları açık açık anlattı

MYNET-Cuma akşamlarına damga vuran ve büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Cuma akşamı 74. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacağı şimdi den merak ediliyor.

Gerçek hayatta aşk yaşayan ancak yazın ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in biten aşklarının senaryoda değişikliğe neden olduğu ve ikilinin sahnelerinin azaltıldığı iddia edilmişti.

SETTE YAŞANANLARI AÇIK AÇIK ANLATTI

Dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ tüm bu iddialara yanıt verdi. Altuğ'a 'Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki gerginlik sete yansıdı mı?' diye soruldu.

Ünlü oyuncu ise 'Hayır yansımadı. Onlar olgun çocuklar hiç yansıtmadılar. Bundan sonra da yansıtacaklarını hiç sanmıyorum. İkisi de işlerini aşkla yapan çok değerli kardeşlerim. İki hafta oldu çekimlere başlayalı en ufak bir sorun yaşamadık' dedi.

Emre Altuğ bu açıklamasıyla dizi senaryosunda ayrılık yüzünden herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etmiş oldu.