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  4. Yalı Çapkını'nın senaryosu onlar yüzünden değişti dendi... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir biten aşkları hakkında konuşmadı ama Emre Altuğ sette yaşananları açık açık anlattı

Yalı Çapkını'nın senaryosu onlar yüzünden değişti dendi... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir biten aşkları hakkında konuşmadı ama Emre Altuğ sette yaşananları açık açık anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.09.2024 11:28
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Cuma günü 74. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizinin son yayınlanan fragmanı büyük ses getirdi. Gerçek hayatta aşk yaşayan ancak yazın ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in biten aşkının senaryoyu değiştirip değiştirmediği merak konusuydu. Emre Altuğ ise sette yaşananları açık açık anlattı...

MYNET-Cuma akşamlarına damga vuran ve büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Cuma akşamı 74. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacağı şimdi den merak ediliyor.

Gerçek hayatta aşk yaşayan ancak yazın ayrılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in biten aşklarının senaryoda değişikliğe neden olduğu ve ikilinin sahnelerinin azaltıldığı iddia edilmişti.

YALI ÇAPKINI

SETTE YAŞANANLARI AÇIK AÇIK ANLATTI

Dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ tüm bu iddialara yanıt verdi. Altuğ'a 'Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki gerginlik sete yansıdı mı?' diye soruldu.

emre

Ünlü oyuncu ise 'Hayır yansımadı. Onlar olgun çocuklar hiç yansıtmadılar. Bundan sonra da yansıtacaklarını hiç sanmıyorum. İkisi de işlerini aşkla yapan çok değerli kardeşlerim. İki hafta oldu çekimlere başlayalı en ufak bir sorun yaşamadık' dedi.

emre altu

Emre Altuğ bu açıklamasıyla dizi senaryosunda ayrılık yüzünden herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etmiş oldu.

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Afra Saraçoğlu Emre Altuğ yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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