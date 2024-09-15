Yalı Çapkını'nın Serpil'i Türkü Su Demirel pozlarıyla beğeni topladı! "Doğal güzel"

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisine yeni bir karakter dahil oldu.

Dizinin oyuncu kadrosuna Serpil karakteri ile genç oyuncu Türkü Su Demirel katılınca bu güzel isim merak konusu oldu.

İfakat'ın yeğeni olarak diziye giren Serpil karakteri de İfakat kadar hırslı bir karakter olarak dizide karşımıza çıkacak.

Yalı Çapkını ile diziye dahil olan güzel isim sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Genç oyuncunun sosyal medya pozlarına "Doğal güzel bayıldım", "Şahane bir güzellik", "Doğallığına hayran kaldım", "İnşallah estetik yaptırmaz" yorumları geldi.

TÜRKÜ SU DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Sinema Güzeli Yarışması'nda birinci oldu.

2018-2019 yılları arasında Muhteşem İkili adlı dizide rol aldı. Sırasıyla Maraşlı (2021), Son Nefesime Kadar (2022) ve Kader Oyunları (2023) dizilerinde oynadı.



Ayrıca ünlü Türk rapçi Sağopa Kajmer'in Pankart ve Toz Taneleri şarkılarının kliplerinde de rol aldı.