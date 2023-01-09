Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bakın hangi diziyi elinin tersiyle itti

İlker Kaleli ve Mert Ramazan Demir ile rol aldığı Öğretmen dizisinden sonra 2 yıl boyunca televizyon ekranlarında görünmeyen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katılmadan önce birçok dizi projesini reddettiği ortaya çıktı.

İkinci Şans dizisiyle başladığı oyunculuk macerasını Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle taçlandıran Afra Saraçoğlu, Öğretmen dizisinin final yapmasından sonra ekranlara küsmüştü.

Bir süre tiyatro ile ilgilenen güzel oyuncunun televizyona dönüşü oldukça görkemli oldu. Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolde yer alıyor.



