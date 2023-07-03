MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

03.07.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu iddialı paylaşımıyla ilgi odağı oldu. En son rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanan Saraçoğlu sosyal medya hesabından İtalya pozlarını paylaştı. Ünlü isim göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

yalı-çapkını

Güzelliği ile adeta büyüleyen Saraçoğlu cesur tarzını konuşturdu. İtalya tatilden paylaşım yapan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı.

afra-saraçoğlu-göğüs-dekolteli-poz-verdi

25 yaşındaki güzel oyuncuya Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da kayıtsız kalamadı. Ünlü isim paylaşıma “Yansın” yorumunu yaptı.

yalı-çapkını-seyran

Afra Saraçoğlu’nun pozlarını beğenenler arasında Bahar Şahin, Serra Pirinç, Eda Ece ve Mine Tugay da yer aldı.

afra-saraçoğlu-göğüs-dekoltesi

Ünlü ismin takipçileri “Şahanesin”, “Şimdi Sicilya düşünsün”, “Yandı buralar”, “Tarz kadın” yorumlarında bulundu.

son

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Saraçoğlu'nun 8 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

son1

afra-saraçoğlu-sütyensiz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın Casus Hatice'siydi! Son hali...Yeşilçam'ın Casus Hatice'siydi! Son hali...
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
‘Samsak döveci’ şarkısıyla tanınıyor! Silah zoruyla konser iddiası şoke etti‘Samsak döveci’ şarkısıyla tanınıyor! Silah zoruyla konser iddiası şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını sosyal medya Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş

Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası

Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Merkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurdu

Merkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurdu

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Günün Videosu

Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada
Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.