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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu parayı kırdı! Aylık geliri dudak uçuklattı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu parayı kırdı! Aylık geliri dudak uçuklattı

06.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu parayı kırdı! Aylık geliri dudak uçuklattı

Özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı aldığı öne sürülen ücret dudak uçuklattı.

Star TV ekranlarında her cuma ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izlenme rekorları kırıyor.

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinden bakın ne kadar kazanıyormuş! Rakam dudak uçuklattı

Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger üstleniyor. Okuma aşkıyla yanıp tutuşan Seyran'ın, Korhan ailesinin çapkın veliahtı Ferit ile zorla evlendirilmesiyle başlayan hikaye, kısa sürede Türk izleyicisinin beğenisi kazandı.

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinden bakın ne kadar kazanıyormuş! Rakam dudak uçuklattı

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanıyor. Bu da güzel oyuncunun aylık kazancının 400 bin TL'yi bulduğunu gösteriyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ücreti dizinin reytinglerine göre düşük bulurken, bazıları ise ütopik miktarda fazla buldu.

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinden bakın ne kadar kazanıyormuş! Rakam dudak uçuklattı


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