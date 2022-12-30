MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

30.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Beril Pozam, dekolteli stiliyle takipçilerinden tam puan aldı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam göğüs dekolteli pozuyla kendine hayran bıraktı

27 yaşındaki ünlü oyuncu Beril Pozam, göğüs ve sırt dekolteli pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Beril Pozam paylaşımına ''Her şey kontrol altında, şimdilik'' notunu düştü.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Güzel oyuncunun pozuna meslektaşı Erdem Kaynarca'dan ''Güzelliğin kontrol altından çıkmış ama...'' yorumu geldi.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Siyah bir bluz tercih eden Beril Pozam'ın ses getiren paylaşımını Burcu Özberk, Afra Saraçoğlu, Buçe Buse Kahraman, Özge Yağız ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler de beğendi.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Daha önce Akrep, Ada Masalı, Baba gibi projelerde boy gösteren Beril Pozam, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle son dönemin parlayan yıldızlarından.

Özel hayatıyla da merak uyandıran güzel oyuncunun meslektaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı biliniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştukDekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk
Göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadıGöğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı
Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya... Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya...
Anahtar Kelimeler:
beril pozam yalı çapkını Oyuncu Erdem Kaynarca ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.