Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim

Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını reyting rekoları kırıyor. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine Beril Pozam hayat veriyor. Bir dönem Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı ile beraber olan Pozam'ın yeni sevgilisi Ada Masalı'nın yıldızı çıktı.

27 yaşında olan güzel oyuncunun “Ada Masalı” dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isimler bir yılı aşkın süredir beraberler. Erdem Kaynarca ve Beril Pozam Ada Masalı dizisinde beraber rol almışlardı.

Güzel oyuncunun eski sevgilisi de çok ünlüydü. Pozam yakın bir zamana kadar TV 8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında yer alan Uğur Uzunel ile beraberdi.

Uğur Uzunel ve Beril Pozam 2019 yılında Afilli Aşk dizisinde rol almışlardı.





