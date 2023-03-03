MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim

03.03.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında yer alan Beril Pozam, Seyran'ın ablası olan Suna'ya hayat veriyor. Dizide, Abidin ile yaşadığı aşk çok beğenilen Suna'yı canlandıran Pozam'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim

Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını reyting rekoları kırıyor. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine Beril Pozam hayat veriyor. Bir dönem Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı ile beraber olan Pozam'ın yeni sevgilisi Ada Masalı'nın yıldızı çıktı.

poz

27 yaşında olan güzel oyuncunun “Ada Masalı” dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

beril

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isimler bir yılı aşkın süredir beraberler. Erdem Kaynarca ve Beril Pozam Ada Masalı dizisinde beraber rol almışlardı.

ss

Güzel oyuncunun eski sevgilisi de çok ünlüydü. Pozam yakın bir zamana kadar TV 8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında yer alan Uğur Uzunel ile beraberdi.

yalı-çapkını-suna

Uğur Uzunel ve Beril Pozam 2019 yılında Afilli Aşk dizisinde rol almışlardı.

beril-pozam

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pantolonu beğenilmeyince... Karı koca sert çıktıPantolonu beğenilmeyince... Karı koca sert çıktı
Seyran ve Ferit'in yatak sahneleri sosyal medyayı salladı! "Of bu ne?"Seyran ve Ferit'in yatak sahneleri sosyal medyayı salladı! "Of bu ne?"
Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle mest etti!Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle mest etti!
Anahtar Kelimeler:
beril pozam yalı çapkını Oyuncu sevgilisi karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı!

Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.