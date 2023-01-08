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Yalı Çapkını’nın Suna’sının eski sevgilisine bir bakın! Herkesin tanıdığı bir isim

08.01.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine Beril Pozam hayat veriyor. Son günlerde adı kendisi gibi oyuncu olan Erdem Kaynarca ile anılan güzel oyuncunun eski sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Yalı Çapkını’nın Suna’sının eski sevgilisine bir bakın! Herkesin tanıdığı bir isim

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın eski sevgilisi Sıfırıncı Gün dizisinin yıldızı çıktı.

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27 yaşında olan güzel oyuncu yakın bir zamana kadar Uğur Uzunel ile berabermiş.
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Uğur Uzunel’in Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Esat karakteri dizinin sevilen isimlerden biriydi.
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Uğur Uzunel ve Beril Pozam 2019 yılında Afilli Aşk dizisinde rol almışlardı.
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Pozam’ın bir yılı aşkın süredir “Ada Masalı” dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca’yla aşk yaşadığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını’nın başarısını ekibin işini çok iyi yapan isimlerden oluşmasına bağlayan Pozam, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için “İkisine de bayılıyorum. Ben Seyfer’ciyim. Onları keyifle izliyorum” dedi.
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Röportaj sırasında Erdem Kaynarca bir köşede sevgilisini bekledi. Daha sonra ikili kokteyl alanına geçti.


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