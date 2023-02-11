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  4. Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da deprem felaketi için harekete geçti! Bağışladığı tutar...

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da deprem felaketi için harekete geçti! Bağışladığı tutar...

11.02.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu da bağış için Ahbap Derneği'ni tercih eden isimlerden oldu.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da deprem felaketi için harekete geçti! Bağışladığı tutar...

Türkiye'yi derinden yaralayan deprem felaketi için birçok ünlü gibi Afra Saraçoğlu da harekete geçti.

Afra Saraçoğlu'nun Haluk Levent'in liderliğindeki Ahbap derneğine 200 bin TL bağışladığı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da deprem felaketi için harekete geçti! Bağışladığı tutar...

Oyuncu Kubilay Aka da Afra Saraçoğlu gibi 200 bin TL'lik yardımda bulundu.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da deprem felaketi için harekete geçti! Bağışladığı tutar...

Sosyal medyada deprem faciasına karşı sessizliğini koruyan ve bu nedenle tepki toplayan Çağatay Ulusoy ise Adıyaman'a 50 çadır gönderdi.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da deprem felaketi için harekete geçti! Bağışladığı tutar...

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti de Ahbap'ı tercih ederek 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da deprem felaketi için harekete geçti! Bağışladığı tutar...

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