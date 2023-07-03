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Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu dekolteli pozuyla dikkat çekti! Güzelliği büyüledi

03.07.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ve son günlerde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu dekolteli pozuyla nefes kesti. Ünlü ismin havuz başında sere serpe uzandığı pozuna beğeni yağdı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu dekolteli pozuyla dikkat çekti! Güzelliği büyüledi

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Saraçoğlu düzgün fiziği ile dikkat çekiyor.

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Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile tatil kaçamağı ifşa olan Saraçoğlu sosyal medya hesabından dekolteli pozunu paylaştı.

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Sere serpe uzanarak havuz başında poz veren Saraçoğlu’nun paylaşımına adeta beğeni.

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25 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Bahar Şahin, Beril Pozam, Mine Tugay ve İpek Filiz Yazıcı da yer aldı.

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Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

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Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı diziler arasında Kardeş Çocukları ve Öğretmen de bulunuyor.

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