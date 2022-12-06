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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

06.12.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde 25. yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çeken Afra Saraçoğlu, bu defa sütyensiz paylaşımıyla gündeme geldi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu içine hiçbir şey giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp...

Başrollerini Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Gömleğinin düğmelerini açıp poz veren Saraçoğlu iç çamaşırı giymedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Gömleğini açıp...

Afra Saraçoğlu'nun ses getiren paylaşımını Çağlar Ertuğrul, Duygu Özaslan, Beril Pozam, Furkan Andıç ve Alina Boz gibi isimler de beğendi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Gömleğini açıp...

Mert Yazıcıoğlu'nun, sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu dizideki partneri Mert Ramazan Demir'den kıskandığı iddia edilmişti.

Konu hakkında sessiz konuşmamayı tercih eden ikili, sık sık mutluluk pozlarını paylaşarak söz konusu dedikoduları yalanlıyor.

Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Kısa sürede ekranların aranan yüzü haline gelen yıldız, şimdilerde Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer ve Emre Altuğ ile Yalı Çapkını dizisinde kamera karşısına geçiyor.


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