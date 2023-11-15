Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı! Kira fiyatı dudak uçuklattı

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Saraçoğlu şimdi de yeni eviyle gündem oldu. 2.Sayfa'nın haberine göre; Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşınan güzel oyuncu iş yoğunluğu ve uzun saatler süren seti yüzünden bu kararı almıştı.

Afra Saraçoğlu'nın taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının ise minimum 50 bin TL olduğu öğrenildi.







