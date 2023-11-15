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Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı! Kira fiyatı dudak uçuklattı

15.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı. Ünlü ismin taşındığı bölgedeki kira fiyatları ise dudak uçuklattı.

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Afra Saraçoğlu 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Saraçoğlu şimdi de yeni eviyle gündem oldu. 2.Sayfa'nın haberine göre; Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşınan güzel oyuncu iş yoğunluğu ve uzun saatler süren seti yüzünden bu kararı almıştı.

Afra Saraçoğlu 2

Afra Saraçoğlu'nın taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının ise minimum 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Afra Saraçoğlu 3


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