Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam pozlarıyla nefes kesti! Dekoltesi dikkat çekti

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzelliği ile nefes kesen Pozam sırt dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

27 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımında sırt dekoltesindeki bikini izleri dikkat çekti.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Buçe Buse Kahraman, Müjde Devrimi Oğuzhan Uğur ve Öznur Serçeler de yer aldı.

Gittiği bir düğünden paylaşım yapan Pozam pozlarına “Toplamda hayatımda sadece 2 düğüne katıldım ama yine de en çok bunda eğlendim” notunu düştü.

Güzel oyuncunun takipçileri “Çok güzelsin”, “Sen bu enerjinle her yerde eğlenirsin”, “Akşam güneşinin güzele vurduğunun kanıtı”, “Bu kızı çok seviyorum” yorumlarında bulundu.

Daha önce Akrep, Ada Masalı, Baba gibi projelerde boy gösteren Beril Pozam, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle son dönemin parlayan yıldızlarından.



