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Yalı Çapkını reytingleri alt üst etti! Gülseren Budayıcıoğlu 'Gerçek bir hikayeden alındı' demişti...Yalı Çapkını dizisi kimin hayatı merak konusu oldu

17.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun iddialı yapımı olan ve oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı günden bu yana merak konusu oldu. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu ''Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı." açıklamasıyla dizinin kimin hayatı olduğu merak konusu oldu.

Yalı Çapkını reytingleri alt üst etti! Gülseren Budayıcıoğlu 'Gerçek bir hikayeden alındı' demişti...Yalı Çapkını dizisi kimin hayatı merak konusu oldu
  1. bölümü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en iddialı yapımları arasında yer almayı başardı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin hikayesinin gerçek bir hikaye olduğu ortaya çıktı.

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"GERÇEK BİR HİKAYEDEN ALINDI"

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.

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Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' dedi.

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Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

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YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.


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