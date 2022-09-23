Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece rolüyle adını duyuran Afra Saraçoğlu, 23 Eylül akşamında yeni dizisi Yalı Çapkını ile seyircilerle buluşacak. 24 yaşındaki genç oyuncu bu dizide, okuyup kendi ayakları üzerinde durmayı hayal eden Seyran rolünü canlandıracak. Peki Yalı Çapkını Seyran kimdir? Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR?

Kazım ve Esme'nin küçük kızı olan Seyran, ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarından biridir. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmayı hedefler.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 Balıkesir Edremit doğumlu Afra Saraçoğlu, Selânik ve Girit kökenli bir aileden geliyor. Ortaöğretime kadar Antalya'da eğitim aldı. Lisans eğitimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde aldı.

Eğitimine devam ettiği dönem 2016'da, 'İkinci Şans' filmi ile oyunculuğa başladı. Kötü Çocuk isimli sinema filminde Tolga Sarıtaş ile başrolde yer aldı. Asıl ününü, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynadığı Ece Çamkıran rolüyle edindi.



