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  4. Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı! 'Bu hikayede yanan...'

Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı! 'Bu hikayede yanan...'

27.12.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümüne damga vuran öpüşme sahnesiyle uzun süre gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in samimi kareleri, sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı! 'Bu hikayede yanan...'

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sıcak pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Samimi karelere ''Yılın en iyi partnerliği'' gibi övgü dolu yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu yakınlığı eleştirdi.

Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan samimi pozlar! Sosyal medyada yorum yağdı

Rol arkadaşıyla pozlarını paylaşan Afra Saraçoğlu, iddialı stiliyle adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan samimi pozlar! Sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü oyuncuların sarmaş dolaş pozlarına ''Bu hikayede yanan Mert Yazıcıoğlu oldu'' ve ''Resmen birbirleri için yaratılmışlar'' gibi yorumlar yapıldı.

Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan samimi pozlar! Sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimiyetinden rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Kavga haberlerini doğrulayan Mert Ramazan Demir, ''Biz Afra ile çok eski arkadaşız'' diyerek aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan samimi pozlar! Sosyal medyada yorum yağdı

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun ise güzel oyuncuya ''Biraz dikkat et, insanlar sizi yanlış anlıyor'' dediği iddia edilmişti.

Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu oldukça samimi pozlar verdi


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