Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı! 'Bu hikayede yanan...'

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sıcak pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Samimi karelere ''Yılın en iyi partnerliği'' gibi övgü dolu yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu yakınlığı eleştirdi.

Rol arkadaşıyla pozlarını paylaşan Afra Saraçoğlu, iddialı stiliyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncuların sarmaş dolaş pozlarına ''Bu hikayede yanan Mert Yazıcıoğlu oldu'' ve ''Resmen birbirleri için yaratılmışlar'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimiyetinden rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Kavga haberlerini doğrulayan Mert Ramazan Demir, ''Biz Afra ile çok eski arkadaşız'' diyerek aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun ise güzel oyuncuya ''Biraz dikkat et, insanlar sizi yanlış anlıyor'' dediği iddia edilmişti.



