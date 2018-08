Yalıdaki dehşete 27 yıla kadar hapis istedi 

Hayati ARIGAN İstanbul DHA - SARIYER'deki Sait Halim Paşa yalısındaki düğüne beraber gittiği stajyer avukat sevgilisine kafa atıp yüzünü ısırdığı öne sürülen işletmeci Yağızcan Y. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağızcan Y., sevgilisi Selin C.'nin kendisini kıskandığı için şikayet ettiğini ileri sürdü. Alkolün etkisiyle yüksek müzik nedeniyle yüzüne yaklaştığı sevgilisinin şakak kısmından ısırdığını kabul eden Yağızcan Y., diğer şiddet olaylarını reddetti. Yağızcan Y., "Selin'in otomobiliyle evime gittik. Ona özür kahvaltısı hazırladım. Başka bir kız arkadaşım olduğu için, kıskandığından dolayı buradayım" dedi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde, ikili arasında üç güne yayılan şiddet olayı tarafların iddialarına göre şöyle yer aldı; Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos'ta Ortaköy'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırıp, kafa attı. Şoke giren Selin C., çevreden utanması nedeniyle polisi aramadı. Yağızcan Y.'nin tekrar dövmeye başladığı, genç kız tepki vermedi. Düğünden beraber ayrılan ikilinin tartışması bu kez dışarıya taşındı. Selin C.'yi bir kuytu bir yere götürmeye çalışan Yağızcan Y., başarılı olamayınca zorla bir taksiye bindirdi.

TAKSİCİ UYARDI VURMAYI BIRAKTI

Takside Selin C.'yi tokatlayan Yağızcan Y. sürücünün uyarısı üzerine dayağa ara verdi. Çift, Mecidiyeköy'de bir arkadaşının evine gitti. Eve girer girmez Selin C. kendini bir odaya kilitledi. Yağızcan Y. "Bir şey yapmayacağım" diye yalvararak stajyer avukatı ikna etti. Selin C. kapıyı açınca yatağa yatırdığı genç kızın boğazını sıkıp boğmaya başladı. Uzun süre nefessiz kalan Selin C.'yi bırakan Yağızcan Y. odadan çıkmasına da izin vermedi. Ertesi sabah evden ayrılan ikili Yağızcan Y.'nin evine gitti. Ertesin gün Selin C. hastaneden rapor alarak şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI, 27 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tutuklanan Yağızcan Y. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"5 DAKİKADA GELMEZSEM BENİ KONTROL ET"

İşletmeci Yağızcan Y.'nin ifadesinde "Kız arkadaşım Selin C. ile gittiğim Sait Halim Paşa yalısındaki düğünde alkol almaya başladık. Pistte dans ederken 'Beş dakika sonra geleceğim, gelmezsem gel beni kontrol et' dedi. 15 dakika geçmesine rağmen gelmeyince merak edip aramaya başladım. Hiçbir yerde yoktu. Bir müddet sonra masada oturduğunu gördüm" dediği öğrenildi.

Selin C.'nin yanına giderek kaç dakikadır nerede olduğunu sorduğunu söyleyen Yağızcan Y. cevap alamayınca bir anlık sinirle yüksek sesten dolayı yüzüne yaklaştığını belirtti. Yağızcan Y.'nin, "Alkolün etkisinden dolayı şakak kısmından ısırdım. Sözlü tartışmanın ardından düğünden kendi isteğiyle ayrıldık. Taksi ile arkadaşımın evine gittik" dediği belirtildi.