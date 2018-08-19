Yalıdaki dehşete 27 yıla kadar hapis istedi 

Hayati ARIGAN İstanbul DHA - SARIYER'deki Sait Halim Paşa yalısındaki düğüne beraber gittiği stajyer avukat sevgilisine kafa atıp yüzünü ısırdığı öne sürülen işletmeci Yağızcan Y. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağızcan Y., sevgilisi Selin C.'nin kendisini kıskandığı için şikayet ettiğini ileri sürdü. Alkolün etkisiyle yüksek müzik nedeniyle yüzüne yaklaştığı sevgilisinin şakak kısmından ısırdığını kabul eden Yağızcan Y., diğer şiddet olaylarını reddetti. Yağızcan Y., "Selin'in otomobiliyle evime gittik. Ona özür kahvaltısı hazırladım. Başka bir kız arkadaşım olduğu için, kıskandığından dolayı buradayım" dedi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde, ikili arasında üç güne yayılan şiddet olayı tarafların iddialarına göre şöyle yer aldı;

Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos'ta Ortaköy'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırıp, kafa attı. Şoke giren Selin C., çevreden utanması nedeniyle polisi aramadı. Yağızcan Y.'nin tekrar dövmeye başladığı, genç kız tepki vermedi. Düğünden beraber ayrılan ikilinin tartışması bu kez dışarıya taşındı. Selin C.'yi bir kuytu bir yere götürmeye çalışan Yağızcan Y., başarılı olamayınca zorla bir taksiye bindirdi.