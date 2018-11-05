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(Yalıdaki tadilat) - Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:17 | Son Güncelleme

BEYKOZ Kanlıca'daki yalısında  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.    Beykoz 1.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Kanlıca'daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Sanık Rıza Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını, celse arasında tahliye edildiğine ilişkin haberler çıktığını tutanağa geçiren mahkeme hakimi Seyda Kibar Yıldırım, Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Newyork Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme hakimi, Türkiye'ye giriş yapabileceği ihtimali karşı ek savunmasının alınması için Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkardı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayann mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

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