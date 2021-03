Yalın ayak koştu göğüsleri açıldı! Hiçbir şey hırsızlık yapmasına engel olmadı

ABD'de güpegündüz yaşanan bir hırsızlık olayı 'bu kadarına pes' dedirten cinsten. Evin daire kapısı önünde duran kargo paketi bir hışımla almak için yalın ayak koşan hırsız, paketi alma uğruna göğüslerinin açılmasını umursamadı.

Ev sahibi son anda kapıdaki kadını görüp seslense de olan olmuş yarı çıplak hırsız kayıplara karışmıştı bile. Öte yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis '' Araştırıyoruz ve umarım onu yakında gözaltına alabiliriz. Kişiye oldukça net bir şekilde baktık'' dedi.

CAUGHT ON CAMERA: Package thieves will usually stop at nothing to claim their prize. For this woman, even losing her top did NOT slow her down.... andddd it was ALL caught on camera. ???????? Precinct 1 and @ConstableRosen are investigating. @KHOU pic.twitter.com/RsqLbGdQBg