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  4. Yalın ayak koştu göğüsleri açıldı! Hiçbir şey hırsızlık yapmasına engel olmadı

Yalın ayak koştu göğüsleri açıldı! Hiçbir şey hırsızlık yapmasına engel olmadı

13.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Yalın ayak koştu göğüsleri açıldı! Hiçbir şey hırsızlık yapmasına engel olmadı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan bir hırsızlık olayı ağızları açıkta bıraktı. Söz konusu evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık yapan kadının göğüsleri açıldı ama bu onun pek de umurunda değildi. Öyle ki paketi hızla aldı ve yoluna devam etti.

ABD'de güpegündüz yaşanan bir hırsızlık olayı 'bu kadarına pes' dedirten cinsten. Evin daire kapısı önünde duran kargo paketi bir hışımla almak için yalın ayak koşan hırsız, paketi alma uğruna göğüslerinin açılmasını umursamadı.

Ev sahibi son anda kapıdaki kadını görüp seslense de olan olmuş yarı çıplak hırsız kayıplara karışmıştı bile. Öte yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis '' Araştırıyoruz ve umarım onu yakında gözaltına alabiliriz. Kişiye oldukça net bir şekilde baktık'' dedi.

''ÖDÜLLERİNİ ALMAK İÇİN HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEZLER''

Olay anının videosunu Twitter hesabından paylaşan muhabir Janelle Bludau, ''Kargo paketi hırsızları genellikle ödüllerini almak için hiçbir şeyden vazgeçmezler. Bu kadın için, üstünü kaybetmek bile onu yavaşlatmamıştı ve hepsi kameraya yakalanmıştı'' notunu düştü. Bununla birlikte paketin içinde ne olduğu bilinmiyor.


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