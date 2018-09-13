'Yalnız Efe' lakaplı çiftçi Ahmet Karaçam, 11 yıllık arazi mücadelesini kazandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Efemçukuru Altın Madeni için arazisi kamulaştırılan çiftçi Ahmet Karaçam'ın, yıllar süren hukuk mücadelesi sonuçlandı. Acele kamulaştırma işlemleri sırasında arazisini vermeyi reddeden, tek kişi olduğu için 'Yalnız Efe' lakabıyla anılan Karaçam'ın kamulaştırmaya karşı açtığı davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, acele kamulaştırma işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. Bu dava sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, değer tespiti, kıymet takdiri için Menderes 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dava da Danıştay'ın kararının ardından, acele kamulaştırma talebinin iptal edildiğine atıfta bulunularak, mahkemece reddedildi.

​Bakanlar Kurulu'nca, İzmir'in Menderes ilçesi Efemçukuru Mahallesi'nde bulunan altın madeni için 2007 yılında, vatandaşlara ait olan 35 parsel için acele kamulaştırma kararı alındı. O dönem arazisinin kamulaştırılmasına karşı çıkan tek kişi çiftçi Ahmet Karaçam oldu. Üzüm yetiştirdiği arazisini vermeyen ve hukuk mücadelesi başlatan, ardından da 'Yalnız Efe' olarak anılan Karaçam, kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulması için Danıştay 6'ncı Dairesi'nde dava açtı. Ancak Danıştay 6'ncı Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ahmet Karaçam'ın avukatı Arif Ali Cangı, karara itiraz etti. Yapılan temyiz başvurusunun ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, acele kamulaştırma işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay 6'ncı Dairesi de kararı onadı.

Danıştay'daki yargı süreci devem ettiği sırada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da acele kamulaştırma kararına dayanarak, Karaçam'ın arazisinde değer tespiti, kıymet takdiri için Menderes 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararının ardından, karar çıktı. Menderes 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca acele kamulaştırma talebinin reddedildiğine atıfta bulunarak, Bakanlıkça açılan davayı reddetti. Ahmet Karaçam, 11 yıl süren yargı sürecinin ardından, arazisini kurtardı. Karaçam'ın avukatı Arif Ali Cangı, karara itiraz yolunun kapalı olduğunu ve kesinleştiğini söyledi.

AYM'YE BAŞVURDULAR

Avukat Arif Ali Cangı, tapu kaydında hala acele kamulaştırma şerhinin bulunduğunu, müvekkilinin bu süreçte maddi ve manevi olarak yıprandığını, mülkiyet hakkının sınırlandırıldığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruda bulundu. Cangı, yaptığı açıklamada, "Ahmet Karaçam'ın ihlal edilen hakları nedeniyle, uğradığı maddi zararların giderilmesini istiyoruz. Müvekkilimin bu süreçte yaşadığı kaygı ve üzüntü nedeniyle de manevi tazminat talebimiz var" dedi.