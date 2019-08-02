HABER

Yalnız kalma korkusu, kendini keşfederek yenilebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Araştırmacı, yazar ve eğitmen Sara Pour, yalnız kalma korkusunun, insanın kendisini tanıyarak, içindeki muhteşem özü keşfederek ortaya çıkararak yenilebileceğini söyledi.Pour, öncelikle, insan davranışlarıyla ilgili, “Aman birileri kırılmasın, darılmasın diye hayır demekte zorlanıyorsanız, dışlanmaktan korkup istemediğiniz halde elalem sürüsüne katılıyorsanız, ‘onlar yanlış anlar’ diye isteklerinden kolayca vazgeçiyorsanız, hatta mantığınıza ters düşen her söylenene sırf sevsinler diye onaylayıp fikir birliği yapıyorsanız, karakterinizin ta derinliklerinde tamamlanmayı bekleyen eksiklikler ve sarılmayı bekleyen yaralar olduğunu bilmeniz gerekir.

Araştırmacı, yazar ve eğitmen Sara Pour, yalnız kalma korkusunun, insanın kendisini tanıyarak, içindeki muhteşem özü keşfederek ortaya çıkararak yenilebileceğini söyledi.
Pour, öncelikle, insan davranışlarıyla ilgili, “Aman birileri kırılmasın, darılmasın diye hayır demekte zorlanıyorsanız, dışlanmaktan korkup istemediğiniz halde elalem sürüsüne katılıyorsanız, ‘onlar yanlış anlar’ diye isteklerinden kolayca vazgeçiyorsanız, hatta mantığınıza ters düşen her söylenene sırf sevsinler diye onaylayıp fikir birliği yapıyorsanız, karakterinizin ta derinliklerinde tamamlanmayı bekleyen eksiklikler ve sarılmayı bekleyen yaralar olduğunu bilmeniz gerekir. Böyle devam ederseniz yani başkaları için yaşarsanız, kendi hayatınızı ıskalamış olursunuz ve sizden başka herkes size ait olan hayat hakkında yorum yapabilir, sizi istediği yöne sürükleyebilir. Böylelikle ‘dışlanmayayım, değer göreyim, sevileyim’ derken gün geçtikçe karşınızdakilerin gözünde değersizleşmeye başlarsınız ve ilişkilerinizde sınır ihlali yapanlar artar. Siz de durmadan taviz vermeye alışırsınız ve kendinize gelip dur diyene kadar bu kısır döngü devam edecektir. Buradaki sıkıntı ‘öz değersizlikten ve öz güvensizlikten’ kaynaklanır aslında. Geçmişte kayıplar, gidişler veya bitişler yaşamışsanız, yalnız kalma korkunuz varsa değişime karar verene dek bu labirentten çıkamazsınız. Yalnız kalma korkunuzu kendinizi tanıyarak, içinizdeki muhteşem özü keşfederek ortaya çıkararak yenebilirsiniz” dedi.
Pour, “İnsan çok boyutlu bir varlık olduğundan, her alanda sağlıklı bir birey olabilmesi için, fizyolojik bedenin doğru çalışmasının yanı sıra, ruhsal beden, duygusal beden, spiritüel beden gibi pek çok sistemin güzel bir harmoni içinde işbirliği yaparak çalışması gereklidir” dedi.
Sara Pour, yalnızlık korkusunun giderilmesinde, bilimsel araştırmalar, uçucu yağların sayısız faydalı fitokimyasal özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti. Pour, atlantik sedir yağının, dengeleyici, yapılandırıcı, güçlendirici ve cesaret verici bir yağ olduğunu belirterek, "Karar verme sürecindeyseniz, kendinizi zihinsel ve ruhsal olarak yetersiz ve güçsüz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz "Atlantik sedir yağı" kararlı ve net olmanıza yardımcı olarak bu süreci atlatmanızı kolaylaştıracaktır" dedi.
Limon yağının (Citrus Limonum), enerji katacak, mutluluk katacak iç dengeyi arttıracak bir yağ olduğunu belirten Pour, "Seratonin, endorfin ve dopamin hormonların salınımını arttıracak bir yağ. Limon yağını jojoba yağı veya zeytinyağı ile incelterek kullanmalısınız" dedi.

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Gülüş tasarımında bunlara dikkatGülüş tasarımında bunlara dikkat
Sıcak havalarda isiliğe dikkatSıcak havalarda isiliğe dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.