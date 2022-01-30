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Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.01.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizi Yalnız Kurt'un EDHO tadında bir dizi olacağı söyleniyor. Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi seyircilerin aklına kazınmış kaliteli projelerde de imzası olan Osman Sınav, Yalnız Kurt dizisinin yapımcılığını üstleniyor. Dizinin yönetmenliği ise Çağatay Tosun'a ait. İşte Yalnız Kurt dizisi hakkında merak edilenler...

Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle 28 Ocak akşamında ekranlara geldi. Yalnız Kurt dizisinin başrolünde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinin nerede çekildiği henüz bilinmiyor. Ancak çekimlerin İstanbul'da gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yalnız Kurt dizisinde Türkiye'nin yakın tarihi işleniyor. Darbeler, büyük ihanetler, cinayetler ve terör olayları bu dizide ekranlara geliyor. Aksiyon ve drama türündeki Yalnız Kurt dizisi Altay Kurtoğlu adında genç bir adamın hikayesiyle ekranlara geliyor. Altay, hayatını kafes dövüşü yaparak kazanır. Esra, küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister ve Altay bu yardıma kayıtsız kalmaz.

Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir, oyuncuları kimler?

YALNIZ KURT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yalnız Kurt dizisinin senaryosu Murat Koca ve Alper Erze tarafından kaleme alınıyor. Dizi herhangi bir kitap ya da projeden uyarlama değil.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Hasan Denizyaran
  • Cihan Ünal
  • Damla Colbay
  • Deniz Evin
  • Gökhan Soylu
  • Halit Özgür Sarı
  • Kürşat Alnıaçık
  • Saruhan Hünel
  • Murat Han
  • Polat Bilgin
  • Yaprak Medine


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