Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle 28 Ocak akşamında ekranlara geldi. Yalnız Kurt dizisinin başrolünde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinin nerede çekildiği henüz bilinmiyor. Ancak çekimlerin İstanbul'da gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yalnız Kurt dizisinde Türkiye'nin yakın tarihi işleniyor. Darbeler, büyük ihanetler, cinayetler ve terör olayları bu dizide ekranlara geliyor. Aksiyon ve drama türündeki Yalnız Kurt dizisi Altay Kurtoğlu adında genç bir adamın hikayesiyle ekranlara geliyor. Altay, hayatını kafes dövüşü yaparak kazanır. Esra, küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister ve Altay bu yardıma kayıtsız kalmaz.

YALNIZ KURT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yalnız Kurt dizisinin senaryosu Murat Koca ve Alper Erze tarafından kaleme alınıyor. Dizi herhangi bir kitap ya da projeden uyarlama değil.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Denizyaran

Cihan Ünal

Damla Colbay

Deniz Evin

Gökhan Soylu

Halit Özgür Sarı

Kürşat Alnıaçık

Saruhan Hünel

Murat Han

Polat Bilgin

Yaprak Medine



