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  4. Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

20.12.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt'ta hayat verdiği Meryem karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Jessica May, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı. Jessica May'in kusursuz fiziğine yorum yağdı.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Yeni Gelin dizisiyle şöhret kapılarını aralayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede ekranların aranan yüzü haline geldi. Şimdilerde Yalnız Kurt dizisinde rol alan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırdı.

1993 yılında doğan Jessica May, 15 yaşındayken ailesiyle yaşadığı çiftlikten ayrılarak modellik yapmak için Sao Paulo'ya yerleşti.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

2017 yılında Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, Maria ile Mustafa dizisinden sonra Yalnız Kurt'a transfer oldu.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Sosyal medyada aktif olan Jessica May'in Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Hayatına dair kareler paylaşan Jessica May, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Jessica May, 2018 yılında Yeni Gelin dizisinin setinde tanıştığı fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenmişti.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

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