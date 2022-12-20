Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May bikinili pozlarıyla beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı

Yeni Gelin dizisiyle şöhret kapılarını aralayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede ekranların aranan yüzü haline geldi. Şimdilerde Yalnız Kurt dizisinde rol alan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırdı.
1993 yılında doğan Jessica May, 15 yaşındayken ailesiyle yaşadığı çiftlikten ayrılarak modellik yapmak için Sao Paulo'ya yerleşti.
2017 yılında Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, Maria ile Mustafa dizisinden sonra Yalnız Kurt'a transfer oldu.
Sosyal medyada aktif olan Jessica May'in Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.
Hayatına dair kareler paylaşan Jessica May, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.
Jessica May, 2018 yılında Yeni Gelin dizisinin setinde tanıştığı fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenmişti.