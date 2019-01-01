HABER

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Sivas'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Nagihan Gümüş'ün (33) cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi. Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde bu yönde bir bulguya rastlanmadı.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen Gümüş'ün arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Nagihan Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nagihan Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT BULGUSUNA RASTLANMADI

Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde bu yönde bulguya rastlanmadı. Gümüş'ün vücudundan alınan örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nagihan Gümüş'ün kesin ölüm nedeninin bu incelemede ortaya çıkacağı belirtildi. Gümüş'ün cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü. (DHA)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
4 kardeş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi4 kardeş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Eski savcının katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiEski savcının katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nagihan Sivas sakarya

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

Yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

00.01'de doğdu... Bakın bebeğe ne isim verildi!

Karabük'te polisleri bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca dil döktü ama...

Trafik polislerini bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca...

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Sivas'ta esrarengiz olay... Nagihan evinde ölü bulundu!

Genç kadın yalnız yaşadığı evde... Feci son!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.