Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde Hüseyin Göcen (70), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Kumsaz mevkiinde 516. Sokak’ta Hüseyin Göcen'in yalnız yaşadığı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin bir bölümünü sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin içeride yaptığı incelemede, Hüseyin Göcen’in cesedi bulundu.

Yapılan ilk incelemede, Göcen’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen eski bir itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

