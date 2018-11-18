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Yalnız yaşadığı evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

İZMİR'de, bunalımda olduğu öne sürülen Mehmet Gökhan A. (42), yalnız yaşadığı evinde, kapının pervazına bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.  Olay, saat 15.00 sıralarında, Konak ilçesi Hatay semtinde meydana geldi.

Yalnız yaşadığı evinde intihar etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, bunalımda olduğu öne sürülen Mehmet Gökhan A. (42), yalnız yaşadığı evinde, kapının pervazına bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Konak ilçesi Hatay semtinde meydana geldi. Su dağıtım işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Gökhan A.'dan haber alamayan yakınları, meraklandı. Mehmet Gökhan A.'nın yaşadığı eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine bir süre bekledi. Ardından çilingir çağıran yakınları, eve girdiğinde, Mehmet Gökhan A.'nın kapının pervazına asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Gökhan A.'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bunalımda olduğu öne sürülen Mehmet Gökhan A.'nın, yaklaşık 1 yıldır eşi ile çocuğundan ayrı yaşadığı öğrenildi. Mehmet Gökhan A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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