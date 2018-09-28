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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Emrullah İşeri (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Emrullah İşeri (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İnebolu merkezi Avara Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde yalnız yaşayan Emrullah İşeri'den geçen Salı gününden itibaren haber alamayan mahalle muhtarı Ömer Balcı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine eve giren polisler, İşeri'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede, Emrullah İşeri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen İşeri'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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