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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:10 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da Halil Sevim (81), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da Halil Sevim (81), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Aktekke Mahallesi Sarıkaya Sokak üzerinde bulunan evinde tek başına yaşayan Halil Sevim'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri sağlık görevlileri eşliğinde eve geldi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Sevim'in vücudunda darp izine rastlanılmazken, yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Halil Sevim'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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