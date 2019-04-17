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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 02:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Kaymakamlığı önünüde uzun yıllar arzuhalcilik yaptığı belirtilen Hasip Erdiş (77), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Kaymakamlığı önünüde uzun yıllar arzuhalcilik yaptığı belirtilen Hasip Erdiş (77), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle 86 sokakta bulunan evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Hasip Erdiş, uzun bir süre telefon aramalarına cevap vermeyince Fransa'da yaşayan çocukları durumdan şüphelendi. Çocukları, Erdiş'in komşularını arayarak yardım talep etti. Erdiş'in evine giden komşuları kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açtı. Eve giren polis, Erdiş'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nazilli Kaymakamlığı önünüde uzun yıllar arzuhalcilik yaptığı belirtilen Hasip Erdiş'in 1987 yılında Nazilli'de çekilen bir filmde rol aldığı da öğrenildi. Erdiş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın cansız bedenin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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