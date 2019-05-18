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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, İsmet P.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, İsmet P. (41) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde tarım ilacı bulan polis, İsmet P.'nin intihar ettiği üzerinde duruyor.
Bir çocuk babası İsmet P., eşinden ayrıldıktan sonra Millet Mahallesi 2573 Sokak'taki evinde yalnız yaşamaya başladı. Kardeşinden bir süre haber alamayan ağabey, dün saat 14.00 sıralarında eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren ağabey, kardeşini yerde hareketsiz yatarken buldu. Hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, İsmet P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde inceleme yapan polis, tarım ilacı şişesi buldu. Polis, cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan İsmet P.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

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