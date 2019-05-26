Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde İsmail Koldemir (72) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 10 gün öncü öldüğü belirlenen Koldemir'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kocabaş Mahallesi'nde yalınız yaşayan İsmail Koldemir'i bir süredir göremeyen komşuları, evinin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca, bugün saat 11.00 sıralarında, polise haber verildi. Gelen polis ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evde, Koldemir'in çürümeye başlamış cesedi bulundu.

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen Koldemir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5 çocuk babası Koldemir'in, 2 yıl önce eşinin ölümünün ardından yalnız yaşamaya başladığı öğrenildi.

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