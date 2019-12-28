HABER
  4. Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Demirci’ye bağlı Küçükkıran Mahallesi’nde yalnız yaşayan Nazlım Yıldız’dan (57) günlerdir haber alamayan mahalle muhtarı Hikmet Akkaya, Yıldız’ın evine gitti.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Demirci’ye bağlı Küçükkıran Mahallesi’nde yalnız yaşayan Nazlım Yıldız’dan (57) günlerdir haber alamayan mahalle muhtarı Hikmet Akkaya, Yıldız’ın evine gitti. Muhtar Akkaya eve girdiği esnada yerde hareketsiz halde Nazlım Yıldız’ın yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk muayenede Nazlım Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demirci Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlım Yıldız’ın ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Nazlım Yıldız’ın, 15 yıl önce anne ve babasını kaybettiği ve yıllardır yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklamaYerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklama
Vali Karaloğlu’ndan yılbaşında vatandaşlara ‘alkollü trafiğe çıkmayın’ uyarısıVali Karaloğlu’ndan yılbaşında vatandaşlara ‘alkollü trafiğe çıkmayın’ uyarısı
Tokat'ta sahte içki operasyonuTokat'ta sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Samsun'da iğrenç olay! Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.