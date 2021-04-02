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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

02.04.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yakınlarının ulaşamadığı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde yaşandı.

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Antalya’da yakınlarının ulaşamadığı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 758. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Veli Türkmen (55), en son öğle saatlerinde konuştuğu akrabalarına iyi olmadığını ve çevresini beyaz renkte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine yeğeni tarafından sık sık defalarca aranan Türkmen, telefonlara yanıt vermeyince yeğeni ikamet ettiği eve gitti. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile eve giren yeğeni, Veli Türkmen’i yerde hareketsiz halde buldu. Türkmen’in yeğeni, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türkmen’in hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkmen’in yeğeni, evin önünde gözyaşlarına boğuldu.

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