Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Şükürler köyünde yalnız yaşayan Mevlüt Taflan’ın (57) İstanbul’da oturan yakınları bir süredir kendisinden haber alamadı.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Telefonlarına bakmayan Taflan’ın eşi ve aile bireyleri köydeki komşularını arayıp yardım istedi. Eve giden komşuları Taflan’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Durum 112 ekiplerine bildirilirken Taflan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA KESİNLEŞECEK

Taflan’ın bir süre önce koronavirüse yakalandığı ve virüsü atlattığı öğrenilirken kesin ölüm nedeninin virüs kaynaklı olup olmadığı ise yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.

(İHA)

