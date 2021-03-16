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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

16.03.2021 23:29 | Son Güncelleme:
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Şükürler köyünde yalnız yaşayan Mevlüt Taflan’ın (57) İstanbul’da oturan yakınları bir süredir kendisinden haber alamadı.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Telefonlarına bakmayan Taflan’ın eşi ve aile bireyleri köydeki komşularını arayıp yardım istedi. Eve giden komşuları Taflan’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Durum 112 ekiplerine bildirilirken Taflan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA KESİNLEŞECEK

Taflan’ın bir süre önce koronavirüse yakalandığı ve virüsü atlattığı öğrenilirken kesin ölüm nedeninin virüs kaynaklı olup olmadığı ise yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bartın Amasra
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