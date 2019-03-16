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Yalnız yaşayan bedensel engelli, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde bedensel engelli Hasan Dikme (46), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan bedensel engelli, evinde ölü bulundu

Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde bedensel engelli Hasan Dikme (46), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Meydanlar mahallesindeki 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan bedensel engelli Hasan Dikme'den haber alamayan yakınları, telefonla aramalarına rağmen ulaşamayınca öğle saatlerinde eve gitti. Kapıyı açan olmayınca ihbarla gelen polis, evin penceresini kırıp içeri girdi ve Dikme'yi hareketsiz buldu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Dikme'nin cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Vücudunda darp ve kesik izi bulunmayan Dikme'nin kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.

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Yalnız yaşayan bedensel engelli, evinde ölü bulundu

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