HABER

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 01:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), evinde ölü bulundu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Yenimahalle'de, 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yalnız oturan Pakize Bükte'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Saat 23.00 sıralarında verilen adrese gelen polis, Bükte'nin bir yakınına telefonla ulaşarak bilgi almak istedi. Ancak telefonla görüşülen yakını, Pakize Bükte ile çok samimi olmadıklarını, yakında zamanda da görüşmediklerini söyledi. Bunun üzerine polis, bir otelde çalışan Bükte'nin evini kontrol etmek istedi. Zile basan ekipler, kimsenin kapıyı açmaması üzerine binanın çevresini kontrol ederken, evin balkon penceresinin açık olduğunu fark etti.

Balkon penceresinden daireye giren Bükte'nin komşuları, kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Pakize Bükte'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Pakize Bükte'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Pakize Bükte'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Pakize Bükte'nin, kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerine durduruyor.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldıAtatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldı
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulunduYalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.